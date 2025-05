Parigi, ritrovato il busto di Jim Morrison portato via dalla tomba 37 anni fa

È stato ritrovato per caso, 37 anni dopo essere scomparso, il busto marmo bianco coperto di graffiti, che un tempo adornava la tomba di Jim Morrison. La procura di Parigi ha descritto il ritrovamento come una «scoperta fortuita»: il busto scomparso nel 1988 è saltato fuori durante una perquisizione nell’ambito di una indagine per frode -La polizia ha pubblicato una foto della scultura posta sulla tomba del frontman dei Doors, morto a 27 anni nella vasca da bagno di un hotel parigino, ingrigita e priva di un pezzo di naso, a quanto pare mozzato dai cacciatori di souvenir prima della sua scomparsa. Concepita come omaggio a Morrison, era stata scolpita dopo la sua morte dall’artista croato Mladen Mikulin.

Era stata collocata sulla tomba a Pere-Lachaise nel 1981, 10 anni dopo la morte del cantante e accoglieva folle di visitatori che venivano a scattare foto, deporre fiori e - prima che venisse ingaggiata una guardia per sorvegliare il sito - a fumare erba e fare festa. Sette anni dopo la sua collocazione sul sito, il busto scomparve. Circolarono voci su cosa potesse essere successo, riporta il Guardian: alcuni parlavano di due fan che erano riusciti a portare via il busto, che si diceva pesasse 128 kg, su un motorino nel cuore della notte; altri ripetevano l’affermazione evidentemente infondata che le autorità avessero nascosto la scultura per proteggerla.