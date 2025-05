Torna alla luce dopo due secoli un manoscritto inedito di Baldassare Palazzotto

Torna alla luce dopo due secoli un manoscritto inedito del sacerdote e naturalista siciliano Baldassarre Palazzotto, una figura poco nota del panorama culturale dell’Isola, ma fra i protagonisti della nascita della Regia università di Palermo e direttore per oltre trent’anni della Biblioteca comunale del capoluogo.

La prima edizione critica del manoscritto, redatto tra il 1815 e il 1824, è al centro del volume «Baldassarre Palazzotto. Materiali pell’ornitologia sicula», di Bruno Massa, Pierfrancesco Palazzotto e Daniela Patti, edito da Palermo University Press, che sarà presentato domani, venerdì 9 maggio 2025, alle 17, presso la Sala Conferenze del Museo Civico di Zoologia di Roma.

L’incontro sarà un’occasione per riscoprire un protagonista dimenticato della storia scientifica siciliana e riflettere sul valore della ricerca storica e archivistica nel recupero della memoria culturale.

Il manoscritto, conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo, rappresenta un’opera pionieristica per l’ornitologia siciliana: Palazzotto vi descrive 187 specie di uccelli presenti in Sicilia tra fine Settecento e primo Ottocento, sette delle quali oggi estinte nell’isola. Nonostante non sia mai stato pubblicato all’epoca, il lavoro fu consultato da studiosi coevi come Andrea Bivona, Francesco Minà Palumbo e Pietro Doderlein.