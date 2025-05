Addio a Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri

Si è spenta a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri. È stata accanto al grande scrittore siciliano per oltre sei decenni, fino alla sua scomparsa nel 2019. Il loro matrimonio, celebrato nel 1957, è durato 62 anni: insieme hanno costruito una famiglia con tre figlie, quattro nipoti e due pronipoti.

Rosetta non è stata soltanto la sua compagna, ma anche la prima lettrice di ogni riga scritta da Camilleri. «Non c’è rigo che io abbia pubblicato che non sia stato prima letto da lei», amava ricordare l'autore del commissario Montalbano.

Il loro primo incontro avvenne a Roma, città dove Rosetta era arrivata da Milano. A raccontarlo fu lo stesso Camilleri nel libro Ora dimmi di te. Lettera a Matilde, dove ricordava: «Fu durante le prove di questa mia prima commedia che feci un incontro che avrebbe segnato per sempre la mia vita». Rosetta cominciò a frequentare le prove, ma – come ammise lui con ironia – «il mondo del teatro e le sue regole erano mille miglia distanti da lei». Tanto che, in un paio di occasioni in cui tentò di aiutarlo con effetti sonori, «mi combinò dei disastri».