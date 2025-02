«Come immortali», una canzone per accendere i riflettori sul disagio giovanile

Un ponte tra Nord e Sud del mondo costruito attraverso la musica e la letteratura: è questo l'obiettivo del progetto «Interlife per i giovani», promosso da Interlife Ets in collaborazione con Bechildren. Al centro dell'iniziativa, il lancio del brano «Come immortali» e il libro Ogni colore un sogno – Le nostre strade di felicità di Antonella Mei, strumenti di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere giovani in difficoltà in India, Africa e Italia.

Il brano «Come immortali» nasce dall'ispirazione di Giorgia Gambini, presidente di Interlife Ets, che ha scritto e interpretato la canzone per dare voce alla resilienza e alla speranza di tanti ragazzi che, nonostante le difficoltà, continuano a credere in un futuro migliore. Il videoclip, disponibile su YouTube, non solo amplifica il messaggio della canzone, ma ha anche l'obiettivo di raccogliere fondi per il programma «Interlife per i giovani». Il progetto si arricchisce con il contributo letterario di Antonella Mei, autrice del libro Ogni colore un sogno – Le nostre strade di felicità (Alpes Italia Editore), che affronta il tema del disagio giovanile. Parte dei proventi del libro saranno destinati al programma «Interlife per i giovani», contribuendo a fornire supporto concreto ai ragazzi in situazioni di vulnerabilità.