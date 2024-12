Natale al cinema, i film più attesi per le feste da Mufasa a Ozpetek

A pochi giorni dal debutto mondiale di Oceania 2, che sta macinando record di spettatori, arriva a dicembre l’abituale carico di film per le feste.

Fra i titoli più attesi, si va dall’animazione in Cgi Disney Mufasa - Il re Leone al duo Tilda Swinton/Julianne Moore per La stanza accanto di Pedro Almodovar, passando per Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni in Io e te dobbiamo parlare; Kraven, dal mondo Marvel o le 18 attrici per Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Il 5 dicembre per i più piccoli c’è Il Grande Natale degli Animali, viaggio animato in cinque storie sulla magia del Natale.

Lo firmano sei registe, Caroline Attia Lariviere, Ceylan Beyoglu, Olesya Shchukina, Haruna Kishi, Camille Almeras e Natalia Chernysheva. Per il suo primo film in lingua inglese Pedro Almodovar punta su Julianne Moore e Tilda Swinton, nei panni di due amiche che, dopo anni di lontananza, rinsaldano il loro legame per affrontare una decisione capitale, in La stanza accanto, vincitore del Leone d’oro al lido. Peter Chelsom (Shall we dance?) con Ops! È già Natale realizza il remake Usa di una commedia italiana, Improvvisamente Natale (2022) con Diego Abatantuono, sul giorno di festa messo in scena da un intraprendente nonno (qui Danny DeVito) per la nipote con molto anticipo. Alessandro Genovesi si lancia nei body-swap movie (storie dove i protagonisti, si ritrovano magicamente, nel corpo di un altro dei personaggi) con Una famiglia sottosopra. A vivere l’esperienza sono i Moretti, con il capofamiglia disoccupato e in crisi Alessandro (Luca Argentero), moglie (Valentina Lodovini), suocera (Licia Maglietta) e tre figli. Il 9 dicembre torna per tre giorni in sala in versione restaurata un superclassico festivo come Una poltrona per due di John Landis (1983), con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.