Esce Voci Parallele, il concerto-tributo per Giuni Russo a 20 anni dalla morte: nell’album anche due inediti con Battiato

È disponibile il pre-save di Voci Parallele - Concerto per Giuni Russo, l’album live che raccoglie l’intensità e la magia del concerto-tributo dedicato all’indimenticabile Giuni Russo, tenutosi lo scorso 14 settembre a Roma.

In uscita il 6 dicembre su Cd con booklet di 12 pagine (impreziosito da foto inedite) e su tutte le piattaforme digitali (il doppio vinile è previsto per il 24 gennaio 2025, sempre con foto inedite), questo disco celebra in 23 tracce una delle voci più versatili della musica italiana.

L’album inoltre include due duetti inediti di Giuni Russo con Franco Battiato, che aprono e chiudono il disco, regalando agli ascoltatori l’emozione di riscoprire «Strade Parallele (Aria Siciliana)» e “La Sua Figura» in versioni mai pubblicate prima.

Brani iconici come Un’estate al mare, Alghero, Mediterranea e Morirò d’amore sono stati eseguiti da artisti del calibro di Alice con Carlo Guaitoli - pianista ospite -, Antonella Ruggiero, Arisa, Dulce Pontes, Filippo Graziani, Irene Grandi, Laura Catrani, Mario Incudine con Antonio Vasta - polistrumentista ospite -, Tenores di Neoneli, Rita Pavone, Ron, Roberto Cacciapaglia, Simone Cristicchi e Amara, Tiziano Ferro.