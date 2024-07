Morto l'attore Roberto Herlitzka, il gigante gentile dalla voce sommessa

Era nato a Torino il 2 ottobre 1937, figlio di Bruno, di origine ebraica, emigrato in Italia da Brno in Cecoslovacchia, sposato brevemente con Micaela Berruti per poi rifugiarsi con la famiglia in Argentina riuscendo così a sfuggire alle Leggi Razziali del 1938 e lì risposarsi con la pittrice Giorgina Lattes. Tornato in Piemonte a guerra finita, il giovane Roberto si diploma al Liceo classico Massimo D'Azeglio, si iscrive alla facoltà di lettere, ma ben presto raggiunge il padre a Roma e sposa la carriera artistica diplomandosi all'Accademia d'Arte Drammatica.

Non era alto Roberto Herlitzka che è morto stamane a 86 anni; anzi con l'età si era fisicamente rimpicciolito, come a ripiegarsi su se stesso per raccogliere tutte le forze nello sguardo e nella voce. Ma appena appariva in scena o sullo schermo dominava tutto lo spazio e ne risultava un gigante gentile. Se lo incontravi per strada si comportava come una persona comune, sempre cortese e disponibile, mai un tono fuori posto come si addice a un gentiluomo torinese d'antica schiatta.

Naso aquilino, volontà ferrea, padronanza di tutti i mezzi del grande attore, rifiutò sempre di cambiare il cognome: «lo so che è difficile da scrivere - amava dire - ma mi ricorda da dove vengo e quella K in mezzo mi rimanda ogni volta a Kafka». Nel mondo del teatro italiano la figura di Roberto Herlitzka domina la scena dal 1960 al nuovo secolo ed è scandita da successi con i maggiori registi: Luca Ronconi in primis, ma anche Antonio Calenda, Gabriele Lavia, Gianfranco De Bosio, Luigi Squarzina, Mario Missiroli e Lina Wermueller che lo adotterà al cinema.

Tutto il repertorio degli immortali, dai tragici greci a Shakespeare, da Ibsen a Miller, gli era familiare e ne dava prova con un trasformismo elegante e duttile che lo rendeva credibile in costume o in abiti moderni, senza differenze. Cinque volte il mondo del teatro ne avrebbe riconosciuti i meriti tra Premi Ubu, Premio Gassman, Premio Flaiano. Al cinema e in tv invece, benché quasi sempre in ruoli di supporto o da caratterista, è stato una presenza costante fino a due anni fa quando Paolo Taviani lo chiamò per il suo ultimo film, Leonora addio. Si affacciò alla Rai al tempo degli sceneggiati già nel 1960 con Cenerentola di Stefano De Stefani, ma divenne popolare un decennio dopo con Un certo Harry Brent di Leonardo Cortese, nel ruolo dell'ambiguo Milton a fianco di Alberto Lupo. Tra i maggiori successi in carriera: La certosa di Parma diretto da Mauro Bolognini, La Piovra 7, Qualunque cosa succeda di Alberto Negrin, il recente In nome della rosa di Giacomo Battiato e perfino alcune puntate di Boris nel 2007.

Al cinema invece lo portò Lina Wertmueller nel 1973 (Film d'amore e d'anarchia) e questo sodalizio ideale lo ha portato a lavorare più volte con la regista Premio Oscar e con una indimenticabile generazione d'autori per più di 60 film. Da Emidio Greco (L'invenzione di Morel di cui le Giornate degli Autori festeggiano quest'anno il 50° anniversario) a Pasqualino Settebellezze insieme a Giancarlo Giannini, da Oci Ciornie con Marcello Mastroianni a Gli occhiali d'oro con Philippe Noiret, da Tracce di vita amorosa di Peter Del Monte a In nome del popolo sovrano di Luigi Magni, Herlitzka seppe subito ritagliarsi un posto di primo piano fino a tutti gli anni '80. Ma è stato l'incontro con Marco Bellocchio (Il sogno della farfalla, 1994) a proiettarlo in una dimensione da altro protagonista culminata nella sofferta e intensa incarnazione in Aldo Moro al tempo di Buongiorno notte del 2003. Con Bellocchio ha diviso il set in quasi tutti gli ultimi lavori del regista, come in Bella addormentata, Sangue del mio sangue (un memorabile vampiro dagli accenti umanissimi), Fai bei sogni.

Intanto Herlitzka entrava nell'immaginario collettivo grazie a Paolo Sorrentino (il cardinale di La grande bellezza e Crepuscolo in Loro), scopriva una nuova giovinezza con Roberto Andò (Il bambino nascosto, insieme a Silvio Orlando), si metteva a disposizione di giovani talenti come il debuttante regista Luigi Lo Cascio, Giorgio Pasotti, i fratelli De Serio, Elisabetta Sgarbi. Nella sua libreria se ne trovava memoria con le statuette del David, i Nastri d'argento, il Pasinetti alla Mostra di Venezia, il Premio Gassman al Bif&st di Felice Laudadio a Bari. L'espressione gigante gentile gli si addiceva e lo faceva sorridere: della sua sommessa e folgorante presenza non si poteva fare a meno. Oggi che non c'è più lo vediamo come il suo Aldo Moro alla fine di Buongiorno notte: il passo leggero, quasi sospeso nell'aria, a varcare una soglia sconosciuta, un palcoscenico da calcare con la curiosità felice di chi va a scoprire una nuova scena dove esibirsi per l'eternità.