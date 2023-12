Venuti, Mario Biondi, Tananai, Irama: tutti i big nelle piazze siciliane del Capodanno

Da Mario Bondi e Tananai, fino ad arrivare a Irama, Tiromancino, Mario Venuti e Lello Analfino e pure gli Zero Assoluto: i concertoni siciliani pronti a regalare emozioni e sound anche l’ultimo dell’anno.

Concerti in tante piazze dell’Isola per questo 31 dicembre con big della musica italiana pronti ad accompagnare il pubblico verso il 2024 con le proprie canzoni: ci saranno live show per tutti i gusti dal sapore siciliano, a quello americano fino ad arrivare alle hit più famose del momento passando pure per quelle che hanno fatto la storia della musica italiana.

In sostanza questo è quello che accadrà il 31 dicembre, già a partire da Palermo che quest’anno vedrà Elodie come regina della festa.

A Catania, invece, i big saranno due con due live show diversi ma dove a far da padrone sarà qualità del suono e hit famosissime. Due performer come Mario Biondi - che così si esibirà nella sua città natale - e Tananai che a piazza Duomo faranno compagnia al popolo catanese fino a notte fonda e con loro sul palco anche Anna Castiglia, Elena Manuele e Soap. Il primo, infatti, dal palco della sua città, accoglierà l’arrivo del nuovo anno, scaldando il pubblico con i suoi più grandi successi. Lo farà attraverso un repertorio che va oltre il soul e il jazz toccando anche un po’ di bossa nova, di samba. E non mancherà neanche spazio per il suo nuovo album nel quale per la prima volta il crooner dedica un intero progetto allo stile che ha ispirato la sua carriera con un mix di cover e inediti, impreziositi dalla presenza di tanti amici e protagonisti del jazz italiano e internazionale. Mentre Tananai proporrà una performance unica che lo vedrà sperimentare più sfumature del suo live con i suoi più grandi successi accompagnato da un dj, dal piano, dalla chitarra e dalla voce, il tutto direttamente alla consolle.

A Messina ci saranno i Pooh. Ad Agrigento saranno i Tiromancino - il gruppo di Federico Zampaglione - ad accendere il concertone in piazza Marconi. La band infatti, è stata diverse volte in concerto nella provincia agrigentino: come quello a Porto Empedocle nel 2011. Per quanto riguarda Caltanissetta, la notte di San Silvestro si trasformerà in un’esperienza indimenticabile con l’annuncio dell’ultimo momento di Irama. La line up inoltre - che inizia alle 22.15 - vede anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Zimbone è l’autore dell’opera classica Tutankamon che debutterà in anteprima mondiale alle piramidi di Giza in Egitto, in occasione dell’inaugurazione del più grande museo egizio al mondo.

Il talento di Carrara, invece, salirà sul palco allestito in viale Regina Margherita, con una formazione dj set. E ancora, Noto avrà due artisti del tutto made in Sicily come con Lello Analfino e Mario Venuti. Infatti, prima Venuti - a partire dalle 22.30 - e poi Analfino saranno i protagonisti del concertone di piazza XVI Maggio (piazza Teatro), mentre il paese etneo di Maletto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza ha scelto per la prima volte dei big come gli Zero Assoluto.