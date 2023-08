La Regione assegnerà   due borse di studio a laureati abilitati al restauro di libri

Sono due le borse di studio del valore di 10mila euro ciascuna in favore di giovani laureati abilitati all’esercizio della professione di restauratore di materiale archivistico librario, che saranno assegnate tramite il bando pubblicato dal Centro regionale progettazione e restauro dell'assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira Messinese. I candidati dovranno elaborare proposte di restauro innovativo di uno dei beni conservati nella Biblioteca regionale e nel Museo regionale interdisciplinare di Messina. L’elenco del materiale selezionato per la prova e il bando sono consultabili qui. Per partecipare, c'è tempo fino al 31 ottobre.