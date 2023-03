Platinette colpito da un ictus ischemico, è stabile: l'affetto dei colleghi

È di oggi la notizia che Mauro Coruzzi, in arte Platinette, martedì scorso è stato colpito da un ictus. Grazie ai soccorsi tempestivi Platinette è stabile e oggi è stata diffusa la notizia, che ha preoccupato tutti i suoi colleghi e i suoi ammiratori.

Nel cast fisso di Italiasì dal 2018, Mauro Coruzzi è apparso l'ultima volta in tv sabato scorso, nel programma condotto da Marco Liorni su Rai1. E proprio Liorni, in un post sui social scrive “Forza Mauro”. “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l'altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma”.

Ad augurare una pronta guarigione a Platinette, anche Milly Carlucci, che intervenuta oggi a "Storie italiane" su Rai1, ha mandato un messaggio di sostegno a Mauro Coruzzi. “Io lo conosco bene perché abbiamo lavorato insieme a ‘Ballando con le stelle’, ma anche al ‘Cantante mascherato’. Lui è stato una grande Tigre. L'aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’”, ha raccontato la conduttrice. “Lui è una tigre! Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”.

Platinette stava bene, proprio il giorno prima del malore aveva postato un video su Instagram che parlava di musica, del ritorno del vinile, del nuovo giradischi a casa sua. Facendo ascoltare la sua amata Mina. E proprio sotto quel video sono tanti i messaggi di amici e colleghi di Coruzzi che hanno voluto mostrargli affetto e vicinanza.

Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come “Platinette” dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Nel corso della carriera ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo.

