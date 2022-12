Stasera la finale di x Factor con la palermitana Beatrice Quinta: dove vederla, orari, favoriti e voto

Saranno i Santi Francesi, i Tropea, la palermitana Beatrice Quinta e Linda a contendersi stasera il titolo di vincitore dell’edizione 2022 di X Factor, un concorrente per ognuno dei quattro giudici, rispettivamente Rkomi, Ambra, Dargen D’Amico e Fedez.

Una serata, come da tradizione, in diretta dal Forum D’Assago di Milano, il salotto buono del live indoor italiano, che si preannuncia particolarmente ricca. A partire dagli ospiti: i Meduza e i Pinguini Tattici Nucleari, in questo momento forse la più rosea realtà musicale italiana dopo i Makeskin, una band capace di raccontare con precisione e una grande varietà di colori e poesia un’intera generazione.

La finale sarà anche l’occasione per Fedez per presentare il singolo "Crisi di Stato", in uscita su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte. Ma in realtà tutti i giudici saranno in qualche modo coinvolti con performance durante la serata. Anche Francesca Michielin svestirà i panni di conduttrice, ruolo portato a casa con grazia e decisione quest’anno, per accompagnare i ragazzi in gara in quella che sarà la prima delle tre manche della competizione. In seconda manche i concorrenti proporranno un Best Of dei brani portati in gara durante le scorse sei settimane di live, mentre nell’ultima, quando a contendersi il titolo saranno rimasti solo in due, si esibiranno con i propri inediti.

Un grande show insomma, in onda alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8; uno show che potrebbe anche segnare in qualche modo le sorti del format in Italia, dato il rinnovo da discutere per un ulteriore biennio tra Fremantle, la società che produce X Factor, e Sky. A questo proposito, nelle ultime settimane voci di corridoio ipotizzavano un eventuale ritorno su RaiDue, ma il 16% di media di share in più rispetto alla scorsa stagione avrebbe rasserenato gli animi. Durante la conferenza stampa di presentazione della finale Fedez, punta di diamante mediatica e social di questa edizione, ha confermato il suo legame contrattuale allo show per un’altra annata.

I favoriti sarebbero i Santi Francesi: il duo piemontese della squadra di Rkomi, secondo AgiPro, è avanti nei pronostici, a quota 1,55 sia su Stanleybet.it che su Planetwin365, ma è la palermitana Beatrice Quinta, "scoperta" di Dargen D’Amico, la vera rivelazione di questa edizione: alla vigilia della partenza dei Live, la cantante siciliana era a metà lavagna (a 13 volte la scommessa) ma le sue performance hanno convinto i bookmaker che ora la piazzano sul podio a 1,95. In pochi avrebbero scommesso sui giudici esordienti, ma Rkomi e Dargen D’Amico superano in quota il veterano Fedez: il primo è favorito a 1,65, con Dargen più lontano a 2,30 e il rapper a 7 volte la scommessa. Stessa quota per la giovane Linda Riverditi del rooster di Fedez, che fino a poche settimane fa era invece tra i favoriti per la vittoria. Hanno 'resistitò fino alla finale, ma per i Tropea la vittoria è un miraggio a 21, con la coach Ambra che sale a quota 29.

© Riproduzione riservata