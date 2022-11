ioleggoperché, l’iniziativa per potenziare le librerie scolastiche: tra Palermo e Catania coinvolte oltre 500 scuole

Ritorna l'iniziativa #ioleggoperché dell’Associazione italiana editori per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche. Donati alle scuole quasi due milioni di libri che arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Fino al 13 novembre, ben 23.240 le scuole che parteciperanno in tutta Italia - di cui 9.320 dell’infanzia, 8.681 delle primarie, 3.893 delle secondarie di primo grado e 1.345 delle secondarie di secondo grado - per un numero complessivo di 189.229 classi e 3,8 milioni di studenti. A Palermo sono 163 scuole aderenti al progetto e 22 librerie. Per Catania, a partecipare saranno 38 librerie e 347 scuole.

Tutti potranno andare nelle librerie aderenti e donare un libro per le biblioteche scolastiche. “Con un obiettivo comune – spiega il presidente di AIE Ricardo Franco Levi -: costruire con i libri il mondo del futuro, come recita la campagna di quest’anno. #ioleggoperché è frutto del lavoro di una grande squadra: istituzioni, editori, media, mondo del libro, mondo dello sport. Ci auguriamo che tutti gli italiani vadano in libreria, a ogni livello, per un gesto semplice ma straordinario come dare un’occasione di futuro ai nostri giovani”.

L’iniziativa è realizzata da Aie con il sostegno del ministero per la Cultura – direzione generale biblioteche e diritto d’autore e del centro per il libro e la lettura, a cui si aggiunge in questa edizione il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri; in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, con il dipartimento dell’editoria e dell’informazione e di tutto il mondo del libro (associazione librai italiani, sindacato italiano librai e cartolibrai e associazione italiana biblioteche), con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di fondazione Cariplo e di Siae – società italiana degli autori ed editori.

