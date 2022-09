Morto per una polmonite a 70 anni lo scrittore spagnolo Javier Marìas

La polmonite, di cui soffriva da diverse settimane e che si è aggravata nelle ultime ore, è stata la causa della morte, avvenuta questo pomeriggio a Madrid all’età di 70 anni, dello scrittore e accademico Javier Marìas. Ne ha dato notizia in un comunicato la casa editrice Alfaguara. Romanziere e autore di articoli e saggi, Marìas è stato professore all’Università di Oxford e all’Università Complutense di Madrid, nonchè uno dei più importanti e amati scrittori spegnoli contemporanei. Le sue opere sono state pubblicate in quarantasei lingue e in cinquantanove Paesi. E’ stato membro della Royal Spanish Academy e nel 2021 è stato eletto membro internazionale della Royal Society of Literature (RSL), l’associazione britannica per la promozione della letteratura.

