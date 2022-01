Su Rai5 I am beautiful dei Lautari, ballando con Baudelaire

Una cascata semicircolare di fili bianchi che accoglie e illumina nove interpreti creatori di una danza sulla partitura musicale di Puccio Castrogiovanni, eseguita dal gruppo dei Lautari: è la scena che accompagna «I am beautiful», ideato da Nello Calabrò e Roberto Zappalà, che firma anche coreografia e regia, in onda in prima visione sabato 29 gennaio alle 21.15 su Rai5. Il titolo prende spunto da una scultura di Rodin, a sua volta ispirato al primo verso de «La bellezza» di Baudelaire: «Sono bella, o mortali! Come un sogno di pietra». Proprio partendo da questa immagine, la danza di «I am beautiful» diventa espressione - attraverso il movimento dei corpi - della ricerca della bellezza stessa L’interpretazione e la collaborazione alla costruzione sono di Maud de la Purification, Filippo Domini, Sonia Mingo, Gaetano Montecasino, Camilla Montesi, Adriano Popolo Rubbio, Fernando Roldan Ferrer, Ariane Roustan, Valeria Zampardi. Una produzione Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza - Centro di Produzione della Danza, nell’ambito del progetto Transiti Humanitatis, realizzato in collaborazione con ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Garibaldi /Union des Théatres de l’Europe (Palermo), Teatro Massimo Bellini (Catania) con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

