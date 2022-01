Golden Globe: 'Il potere del cane' e "West Side Story" trionfano in un anno grigio

"Il potere del cane" e "West Side Story" trionfano nell’edizione più dimessa di sempre dei Golden Globe, la settantanovesima, senza red carpet nè diretta tv dopo le polemiche che colpirono lo scorso anno la giuria. Il premio a Jane Campion per 'Il potere del canè fa della regista neozelandese la seconda donna a ottenere il riconoscimento per il miglior film drammatico. Il remake del celeberrimo 'West Side Story' firmato da Steven Spielberg si è imposto come miglior musical.

'Encantò, la produzione Disney che racconta di una famiglia residente tra le montagne della Colombia, si è aggiudicato il premio per la migliore pellicola di animazione.

Nicole Kidman e Will Smith hanno ottenuto il primo come miglior attrice e migliore attore nelle produzioni drammatiche per le rispettive interpretazioni in 'Being the Ricardos' e in 'King Richard’.

La miglior serie televisiva drammatica è stata giudicata 'Succession', della HBO.

