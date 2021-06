Il Doodle di Google dedicato a Shirley Temple: chi era l'attrice che conquistò l'America e vinse l'Oscar a 6 anni

A Shirley Temple è dedicato il Doodle di Google di oggi. Il motore di ricerca omaggia l’attrice, cantante, ballerina e diplomatica americana, un simbolo per l’America della prima metà del Novecento. Fossette e riccioli biondi, la si ricorda per aver sostenuto gli americani in un momento di difficoltà dovuto alla Grande Depressione, come prima attrazione al botteghino di Hollywood, e per essersi distinta a livello internazionale nelle relazioni diplomatiche.

Nacque il 23 aprile 1928 a Santa Monica, in California, e sin da piccolissima ad appena 3 anni iniziò a prendere lezioni di danza. Conquisto l'America prestissimo quando ottenne un ruolo nel musical “Stand Up And Cheer” del 1934.

Quell'anno la si ricorda in una dozzina di film tra cui “Bright Eyes”, dove eseguì quella che divenne uno dei suoi cavalli di battaglia “On the Good Ship Lollipop”. Raggiunse l'apice della fama in poco tempo tanto che fu la prima bambina a ricevere un Oscar a soli sei anni.

Nel 1942 spiccò ulteriormente il volo come protagonista di “Junior Miss”, una sitcom radiofonica su un’adolescente che cresce a New York City.

Ma Shirley Temple è nota non solo per il suo talento artistico ma anche per l'impegno sociale. Nel 1958 dopo “Shirley Temple’s Storybook“ decise di dedicarsi a tempo pieno al servizio pubblico, una scelta che le valse il riconoscimento di ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite nel 1969. Nella sua carriera politica trovano posto battaglie per la difesa dell'ambiente e rappresentò gli Stati Uniti nel 1972 alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano. Morì di broncopneumopatia cronica ostruttiva il 10 febbraio 2014, all'età di 85 anni, nella sua casa di Woodside in California.

