Il doodle di Google celebra Akira Ifukube, chi era il compositore autore del ruggito di Godzilla

Un grande talento della musica classica nasceva 107 anni fa. Ed ecco che per l'occasione Google gli dedica il doodle di oggi, lunedì 31 maggio 2021. Si tratta di Akira Ifukube compositore giapponese dal grande estro conosciuto anche per le colonne sonore cinematografiche. Le musiche originali dei film “Godzilla” degli anni Cinquanta sono legate al suo nome e lo resero celebre in tutto il mondo.

L'artista nacque nel 1914 a Kushiro in Giappone. Sin da giovanissimo non nascose la sua passione per le partiture musicali europee. Nel 1935 iniziò gli studi all’Università di Hokkaido, dove scrisse “Japanese Rhapsody”, il suo primo lavoro orchestrale originale.

Dopo aver svolto l’incarico di ufficiale forestale e di addetto alla lavorazione del legname si rese conto che doveva sfruttare la sua indole e dedicarsi esclusivamente alle composizioni musicali. Nel 1947, pubblicò

La prima delle sue oltre 250 colonne sonore risale al 1947, ma a renderlo famoso nel 1954 fu quella di “Godzilla“. Per creare il caratteristico ruggito impiegò un guanto di pelle ricoperto di resina, trascinandolo contro la corda allentata di un contrabbasso.

Molto noto e apprezzato, anche il governo giapponese decise di onorarne la carriere con l’Ordine della Cultura e con l’Ordine del Sacro Tesoro, due importanti riconoscimenti. La sua morte risale all’8 febbraio 2006, a Tokyo, all’età di 91 anni.

