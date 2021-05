Speciale weekend, Dodi Battaglia si racconta su Rgs: "Dopo i Pooh, ora so stare in piedi da solo"

In questo 2021 di ripartenza, Dodi Battaglia ha deciso di ritornare a scrivere musica. E intitola il suo nuovo album di inediti, proprio Inno alla musica. L’ex chitarrista dei Pooh è il protagonista dello Speciale weekend di Rgs e si racconta al microfono di Marina Mistretta, oggi alle 9 e domani alle 6 e alle 17.

“Questo cd nasce in un momento particolare per me e per tutti noi artisti – spiega Dodi Battaglia - . Ho avuto la possibilità di racchiudere in un unico album, gli ultimi cinque anni, da quando i Pooh hanno deciso di scendere dal palco. Dopo un primo momento di spaesamento, ho capito che ero pronto ad andare avanti solo, con la mia musica. Ho cominciato a fare concerti ospite di cover band dei Pooh, poi ho costruito la mia band con cui ho pubblicato due live, uno dedicato ai pezzi famosi del gruppo e un altro, Perle, dedicato alle canzoni meno conosciute dei Pooh”.

Inno alla musica è quindi un momento di rinascita.

“Ho imparato a stare in piedi da solo, a rendermi conto delle mie scelte, senza confronti con gli amici. Durante il lockdown sono riuscito a riabbracciare la parte di me che avevo messo in disparte, quella compositiva”.

