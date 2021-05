Riecco la Berlinale, il direttore del festival: "Riaccendiamo la voglia di tornare al cinema"

Il programma del festival del Cinema internazionale di Berlino è pronto.

Il “Summer Special”, l’evento estivo annunciato già durante le presentazioni del marzo scorso, si svolgerà dal 9 al 20 giugno prossimi. Obiettivo di Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, direttori della kermesse, riaccendere la voglia di tornare al cinema e contribuire alla rinascita delle attività culturali. Ben 16 le sedi prescelte per le proiezioni, tutte all’aperto e in ogni area della città. La sede principale sarà una nuova location appositamente creata nel cuore della capitale all’Isola dei Musei.

Qui sarà inaugurato ufficialmente il festival il 9 giugno, mentre la premiazione con i classici “Orsi” avverrà il 13 giugno sempre nello stesso luogo.

Grazie ai finanziamenti speciali stanziati dal Ministero della Cultura e dei media tedesco (BKM), il cui commissario federale è Monika Grütters, registi dei film in concorso e membri della giuria potranno essere invitati e ospitati durante le presentazioni estive.

Un piano speciale è stato predisposto per il monitoraggio e il controllo dei contagi da pandemia. Confortanti i dati del contagio attuali, in calo da oltre una settimana nella capitale tedesca. Il programma del Summer Special includerà anche le proiezioni per i giovanissimi. La sezione “Children’s and Youth Juries of the Generation”, infatti, era stata sospesa a marzo. Torneranno dunque in gara i film presentati nelle sezioni Kplus e 14plus, cui seguirà la premiazione con gli Orsi di Cristallo.

Il programma del festival sarà ufficialmente disponibile sul sito del festival www.berlinale.de a partire dal 20 maggio, mentre la vendita dei biglietti inizierà il 27 maggio. Di seguito l’elenco dei cinema-arena:

Le proiezioni avverranno anche presso i cinema “Kiez-Kino”:

