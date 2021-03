Màkari, il palermitano Claudio Gioè: "Non ci aspettavamo un successo del genere"

"Se ci aspettavamo un successo del genere? No. Credo non se lo aspettasse nessuno". Lo ha detto Claudio Gioè, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici".

"Avevamo un carico alle spalle molto gravoso - aggiunge - prendevamo il posto il lunedì sera del mitico commissario Montalbano, giravamo in Sicilia come lui, non nascondo che c'era un carico di responsabilità che ci gravava. L’affetto del pubblico ci ha riempito di gioia e ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Cosa c'è di me nel personaggio di Saverio Lamanna? È stato importante entrare nel mondo di Gaetano Savatteri, leggendone romanzi e racconti. È stato emozionante entrare nei panni di Saverio, parliamo di un palermitano che ha più o meno la mia età, che decide di tornare in Sicilia dopo un lungo periodo di lavoro a Roma. Una cosa che ha coinciso con la mia biografia recente. Sono tornato da due anni a Palermo dopo ventisette anni vissuti a Roma".

Sull'eventualità di una seconda stagione: "Non so niente, ho ricevuto tanti complimenti, ci siamo felicitati con la produzione, ma ufficialmente o ufficiosamente non mi hanno comunicato nulla. Non ho notizie fresche".

