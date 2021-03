Màkari, la terza puntata spopola: oltre 6 milioni di telespettatori per la fiction con Claudio Gioè

Il terzo appuntamento con la fiction di Raiuno Makari, con protagonista Claudio Gioè, si aggiudica la prima serata di ieri con 6 milioni 389mila spettatori e il 26.48% di share.

Su Canale 5 l’Isola dei Famosi ha avuto invece 3 milioni 427mila spettatori con il 19.75% di share.

Piace dunque la Sicilia raccontata nella nuova fiction che vede come protagonista il palermitano Gioè, ma anche tanti altri attori originari dell'Isola.

La storia racconta dell'ex giornalista Saverio Lamanna, che diventa detective. Il 29 marzo andrà in onda l'ultima puntata della prima serie.

La fiction è tratta dai gialli trapanesi di Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, editi da Sellerio. Gioè, è un ex brillante giornalista portavoce di un ministro a Roma che ha deciso di tornare nella sua Sicilia ma si ritrova suo malgrado a fare indagini, un detective di penna visto che ha deciso di dedicarsi alla scrittura.

"Lamanna indaga, ma non in modo convenzionale, sul territorio allo stesso tempo fa un percorso interiore. Le sue sono indagini quasi ideologiche, socio culturali. Mi somiglia molto - racconta Gioè - è un uomo che torna a vivere a Palermo dopo tanti anni, proprio come me. Forse, questo - prosegue l'attore - ha fatto sì che ci mettessi un po' una punta di emotività in più. Impietoso, cinico, contro l'immagine di una sicilianità ormai fin troppo inflazionata piena di stereotipi. Una Sicilia contemporanea che vuole affrancarsi anche da certi luoghi comuni, che andrebbero aggiornati. Ha un atteggiamento molto sciasciano - continua l'attore (che a Palermo ha fatto rientro un'anno e mezzo fa dopo aver studiato e vissuto tutta la sua carriera fino ad oggi a Roma, ndr). Lamanna ha bisogno di immergersi nella realtà, nella Sicilia Contemporanea".

