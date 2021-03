Stroncato dal Covid, è morto il re del liscio Raoul Casadei

È morto, all'ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è morto in mattinata.

Nato il 15 agosto del 1937, Casadei ha dato un grande contributo per la diffusione del ballo liscio in Italia e non solo.

Per 17 anni è stato un maestro elementare anche se si è sempre interessato alla musica, già a partire dall'età di 16 anni grazie ad uno zio che gli regalò una chitarra.

A partire dagli anni '60 con la sua orchestra inizia a diffondere "la musica da ballo romagnola in tutta Italia, organizzando oltre 300 concerti l'anno".

Grazie a lui, negli anni '70, avviene il cosiddetto "boom del liscio".

Uno dei suoi più grandi successi fu "Ciao mare" ma anche "Simpatia", "La mazurka di periferia", "Romagna Capitale".

Si ritira dalle scene nel 1980, continuando però a gestire l'orchestra da dietro le quinte.

Nel 2006 ha partecipato alla quarta edizione de L'Isola dei Famosi, ma viene eliminato alla terza puntata.

