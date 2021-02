Gaia Gozzi, da vincitrice di Amici al palco di Sanremo: "Canto il mio 'Cuore amaro'"

Da Amici di Maria De Filippi al palco di Sanremo. Gaia - in gara col brano "Cuore amaro" - si dice pronta al Festival che si svolgerà dal 2 al 6 marzo. A Tv sorrisi e canzoni ha raccontato di questa sua nuova avventura: "È una canzone che non parla d’amore, - ha spiegato - ma parla di me. Il 'Cuore amaro' è il mio. Il brano racconta la mia storia, il mio percorso".

Ha anche parlato della sua famiglia che la supporta: "Mia nonna finalmente è felice per i miei traguardi di vita e mi supporterà da casa".

Nata nel 1997, Gaia Gozzi è una cantautrice italo-brasiliana. Noti i suoi successi come "Coco Chanel" e "Chega".

