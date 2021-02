Celentano e Benigni ospiti a Sanremo? Amadeus conferma: ci stiamo lavorando

Amadeus conferma: si sta lavorando per avere Adriano Celentano e Roberto Benigni ospiti al prossimo Festival di Sanremo, e si spera di avere una risposta positiva al più presto.

«Si parte dall’idea - ha detto il direttore artistico e conduttore durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento - e spiace la fuga di notizie, perchè non fanno bene alla costruzione del Festival. Con grandi nomi, come quello di Celentano, si parte con un primo incontro che serva per avere un’idea vincente, come pure per Benigni. Spero che sia risposta positiva, perchè proprio in un desiderio di ripartenza si spera di poter regalare un momento indimenticabile, stiamo parlando di due grandi comunicatori della musica e del cinema e teatro».

Intanto, il Festival di Sanremo quest’anno ha un motivo in più: «Per non laasciare soli gli italiani». Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nella conferenza stampa dell’organizzazione, per la prima volta tenuta dalla sede Rai di Roma, peraltro in streaming, e non invece dalla località ligure.

Coletta ha anche sottolineato che l’evento «piomba all’interno di una pagina difficile ma ha il senso di voler arrivare nelle case degli italiani per riempire il disorientamento. Lo show deve tenere conto di quello che stiamo vivendo, alle canzoni sarà affiancato anche un racconto di sottotesto di quello che stiamo combattendo. E’ un tentativo di unirci nella consapevolezza anche chiara di quello che è la vita».

