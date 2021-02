Giovanna Civitillo sbarca a Sanremo, la moglie di Amadeus condurrà PrimaFestival

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, sarà la padrona di casa di PrimaFestival, il programma che introduce il festival in onda dal 27 febbraio al 6 marzo.

Insieme a lei anche Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Smentita dunque la possibilità di una co-conduzione insieme al marito, sul palco del teatro Ariston. Non sarà quindi nemmeno inviata per la Vita in Diretta.

Dal momento che i programmi del daytime non si trasferiranno quest'anno a Sanremo in linea con il protocollo Rai, Civitillo ha preferito lasciare il posto alle inviate storiche della trasmissione. A volerla alla guida di PrimaFestival sarebbe stato lo sponsor Suzuki in accordo con Rai Pubblicità.

Giovanna Civitillo raccoglie così il testimone da Gigi e Ross, conduttori della striscia lo scorso anno insieme ad Ema Stokholma.

