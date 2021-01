Recovery Fund, 8 miliardi destinati a cultura e turismo. L'annuncio di Franceschini

"Abbiamo il dovere di aiutare le imprese e i lavoratori ad attraversare il deserto. Sono stati previsti degli ammortizzatori sociali, sono state previste misure per le imprese, 7 miliardi tra cultura e turismo sono stati disposti ed erogati. Nel Recovery Fund sono 8 miliardi le risorse destinate a cultura e turismo". Ad affermarlo il ministro per i Beni e le attività Culturali Dario Franceschini che durante il Question Time alla Camera ha risposto sul mancato rispetto dei termini previsti per la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione dell’Enit.

"L’Italia tornerà più forte di prima - ha aggiunto -. In questa emergenza, sull'Enit io non voglio fare epurazioni, in questa fase di emergenza è stato meglio continuare con la governance precedente, confermando il consiglio scelto dal passato governo. Ma mano l’emergenza sarà superata sarà introdotta la figura dell’amministratore delegato".

