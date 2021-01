È morto Mario Santonastaso, precursorse del cabaret in coppia con il fratello Pippo

È morto a Bologna a 83 anni Mario Santonastaso, attore e musicista che con il fratello Pippo ha dato vita a una coppia di comici e cabarettisti molto noti in tv soprattutto negli anni '70 e '80.

Mario era chitarrista e 'spalla' negli sketch che sfruttavano la comicità fisica e mimica di Pippo. L’esordio televisivo ed il successo arrivarono nel 1970 nel programma televisivo di Marcello Marchesi 'Ti piace la mia faccia?', cui seguirono 'Per un gradino in più' e 'Chi è di scena?', sino a giungere ad una trasmissione tutta loro '(Uno + Uno = Duo)'.

Nella seconda metà degli anni '70 e nel decennio successivo apparvero in vari spettacoli tv, tra cui l’edizione 1977-1978 di 'Domenica in' e il programma 'Gran Canal' di Corrado. Mario Santonastaso iniziò la carriera negli anni '60 come chitarrista del gruppo beat I Ricercati. Insieme ai Gufi, Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Felice Andreasi, i Santonastaso sono stati tra i precursori del cabaret, muovendo i primi passi al Derby Club di Milano. A differenza di Pippo, Mario non ha avuto una carriera cinematografica, concentrandosi quasi unicamente sul teatro. ANSA

