Risate, musica e grande cinema: rivoluzionato il palinsesto di Tgs per le feste

Passate il Natale con noi. E anche Capodanno e la Befana. Per chi ama le feste a casa e per chi invece lo farà solo in quest’anno di emergenza, per chi preferisce accoccolarsi davanti un bel film e per chi non si perde l’ultimo cd. E per chi ha un irrefrenabile bisogno di una risata.

Insomma Tgs per tutti: rivoluzionato il palinsesto abituale, eccoci ad un programma che accontenterà i gusti di tutti, come annuncia il direttore artistico di Tgs, Salvo La Rosa. «È un anno particolare, in cui la gente è invitata a restare il più possibile a casa – spiega –. È stato quasi normale confezionare pomeriggi e serate per grandi e piccini, magari con un sorriso in più».

A partire dalle puntate di «Di nuovo Insieme» il format dello stesso Salvo La Rosa che apre il suo salotto alle incursioni autorizzate di Enrico Guarneri, in onda anche per tutto il periodo natalizio ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21,40 (la domenica due puntate di seguito). Ma eccoci al palinsesto : a partire da tre blockbuster, «Forrest Gump», «Jumanji» e «Il paziente inglese» in programma stasera, domani e a Santo Stefano sempre alle 21.40.

E domani e il 26, si è pensato anche ai più piccoli, con il cartoon «Il gatto con gli stivali» e il film d’animazione «Tutti pazzi per Julien» ogni pomeriggio alle 15. Scorriamo il programma: sempre domani, ma alle 21, il Coro lirico siciliano, diretto da Francesco Costa, proporrà il suo Concerto di Natale dall’oratorio San Giuseppe di Centuripe. Siamo a domenica: si inizia alle 18 in diretta su Tgs e in streaming sul sito gds.it, la chiesa di san Francesco Saverio ospita le affascinante movenze sulla sabbia di Stefania Bruno che riesce veramente a creare storie impalpabili (replica il 2 gennaio alle 21,40).

Lunedì, programma pieno: si inizia alle 21 con la prima edizione del Palermo Light Festival, dedicato al videomapping: prima «Triskelion», il sogno visivo di Alessio Cassaro poi un contest abbastanza inusuale visto che si sfideranno a colpi di light performance, lumen, immagini, cinque allieve dell’Accademia di Belle arti - Irene Carollo, Nadia Manco, Sara Cusimano, Serena Pantaleo e Miriana Di Martino. Alle 21,40, ritorna il Coro lirico siciliano, stavolta dal Teatro comunale Garibaldi di Avola, dove è stato costruito un viaggio nelle famose arie d’opera.

Dopo il tg della notte, lo Speciale week end condotto da Marina Mistretta è dedicato a Max Pezzali, anticipato da Rgs questo sabato e domenica; e non sarà l’unica scorribanda di grandi protagonisti della musica: il weekend di capodanno sarà tutto per Zucchero e quello del 2 gennaio per Roby Facchinetti.

Martedì il palcoscenico televisivo, dalle 15, ospita Mario Incudine con le sue «Storie di Tarantismo in Sicilia», registrato dall’appena riaperto Museo Pitrè, con lo studioso Sergio Bonanzinga; e alle 18,10 dall’Opera Pia Cardinale Ruffini, toccherà al chitarrista Giandomenico Anellino interpretare le canzoni di Natale (in replica anche lunedì 4 gennaio in seconda serata). Mercoledì alle 18,10 da Bagheria lo Speciale Oscar dedicato a Peppuccio Tornatore. Siamo a Capodanno: l’attesa della mezzanotte sarà compensata da «Un anno di sorrisi», momenti allegri di questo strano 2020 cuciti insieme e condotti da Salvo La Rosa. Mario Incudine ritornerà con la sua Novena di Natale, «E scinniu la notti» domenica 3 gennaio alle 18 (in streaming anche sul sito gds.it) e in replica lunedì alle 21,40 dall’oratorio del Santissimo Salvatore. Per il momento questi sono gli appuntamenti più importanti, ma è sicuro che molti altri se ne aggiungeranno in corsa.

© Riproduzione riservata