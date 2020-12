Il Volo, il concerto al Radio City Music Hall premiato come miglior live 2020

Il Digital Journal, network mondiale di informazione, ha eletto il concerto che Il Volo ha tenuto il 6 febbraio 2020 al Radio City Music Hall di New York come il miglior concerto dell'anno 2020 nello storico teatro.

Il Volo aveva registrato il tutto esaurito al Radio City Music Hall, considerato uno dei teatri più prestigiosi al mondo, con i suoi oltre 7000 posti e la posizione centrale in Times Square.

"Questo spettacolo faceva parte del tour per il loro decimo anniversario e ha ottenuto una brillante recensione su Digital Journal, e giustamente - riassume Markos Papadatos nell'articolo - il concerto è stato definito 'ipnotizzante' e il trio ha ricevuto i complimenti per la 'voce eterea'. Il pubblico allo storico Radio City Music Hall era in soggezione per il talento, la band e l'orchestra erano entrambe composte da musicisti di talento. La voce del trio era espressiva, potente e evocativa. Vale la pena vedere Il Volo dal vivo ogni volta che viene in città. Chi deve ancora vederli non sa cosa si sta perdendo".

