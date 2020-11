Musei e parchi archeologici in Sicilia, Samonà: "Segnalare le barriere architettoniche"

Via alla verifica dei luoghi d'arte, dei parchi archeologici e dei musei in Sicilia per eliminare tutte le barriere architettoniche che possano impedirne la piena fruizione.

L’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, ha invitato, in una nota, i direttori dei Parchi Archeologici e dei Musei regionali a effettuare una ricognizione per rimuovere o segnalare gli elementi ostativi.

“Per rendere i luoghi della cultura maggiormente fruibili da tutti – sottolinea l’assessore Samonà - occorre abbattere le barriere architettoniche che rendono difficile e, in certi casi impossibile, l’accesso a molti visitatori, fra cui persone con disabilità e anziani”.

Nella lettera l’assessore Samonà ha chiesto di indicare lo stato in cui si trovano i singoli spazi e gli interventi infrastrutturali eventualmente già realizzati per eliminare o ridurre le barriere architettoniche, tenuto conto delle peculiarità dei singoli luoghi. L’assessore ha, quindi, invitato tutti i responsabili delle strutture a segnalare gli interventi necessari per raggiungere l’obiettivo della piena fruizione degli stessi da parte di tutte le categorie di visitatori.

“Un modo – spiega Samonà – per potenziare ulteriormente l’offerta culturale della Sicilia e rendere i nostri beni culturali ancora più attrattivi e alla portata di tutti”.

