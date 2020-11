Da "Romulus" a "The Mandalorian", nuove serie tra storia e fantascienza

Il Covid sta distruggendo il cinema, la Disney ha annunciato la cancellazione di altri due titoli molto attesi, Assassinio sul Nilo e Free Guy, probabilmente entrambi andranno su Disney+ nelle prossime settimane. E in questo scenario in continua evoluzione, sono proprio le piattaforme streaming, ma anche i network tradizionali a trarne giovamento.

Lo spettatore, o l'utente, come lo si voglia chiamare, ha fame di serie, racconti lunghi che aiutano a passare le lunghe ore in cui si è costretti a casa con storie d’evasione. Una formula che anche come produzione italiana stiamo iniziando a padroneggiare egregiamente. Il successo internazionale de L’amica geniale ne è la riprova, così come il Papa di Sorrentino e gli adolescenti inquieti di Paolo Sorrentino protagonisti di We are Who We are, appena congedati su Sky. E sullo stesso canale è appena partito Romulus, attesissimo spin off tratto da Il primo re, sempre con la firma di Matteo Rovere.

Proprio su Prime approda questo mese Starzplay, canale streaming che riserva alcune interessanti sorprese. Una di queste è No Man's Land, intrighi, amore e guerra nel cuore del conflitto siriano. Uno sguardo diverso e molto attento, anche politicamente e socialmente, su una delle grandi tragedie contemporanee. Per i più piccoli e per i nerd di ogni età, tante novità su Disney+. E’ stata messa on line il 6 novembre la stagione 31 de I Simpson, e lo stesso giorno è arrivata la prima serie italiana con target teen, I cavalieri di Castelcorvo, un fantasy ricco di avventura e, soprattutto, di amicizia, nel più puro stile della casa di Topolino. Dal 30 ottobre, infine, è tornato The Mandalorian, che ci accompagnerà per otto settimane e altrettanti episodi. Quindi, mettiamoci comodi, e aspettiamo i palinsesti di dicembre.

