La valle del fiume Platani protagonista del "Il Provinciale" su Rai 2

Il viaggio del nuovo programma di Rai2, "Il Provinciale", continua. Nella puntata in onda domani alle 17.10 Federico Quaranta è alla scoperta della Valle del fiume Platani in Sicilia, una terra poco conosciuta, un forziere che da millenni custodisce intatti i paesaggi e la cultura di un popolo orgoglioso e tenace.

E' la Sicilia dei Monti Sicani, quel lembo di terra che si estende tra le province di Agrigento e Caltanissetta e raggiunge il mare nello scenario incantato di una foce immersa nella biodiversità di una riserva naturale. Il viaggio lungo il fiume Platani è un percorso nella natura, ma anche tra le tante storie che sono nate sulle sue sponde, come quella di Giacomo Gatì, l'allevatore che ha salvato dall'estinzione le leggendarie capre girgentane o quella di Lorenzo Reina, che ha costruito un teatro "magico" fatto di sole pietre sulla cima di una montagna, o ancora quella del musicista Lello Analfino, che ha scelto di non lasciare la sua regione per non dover rinunciare all'ispirazione unica che trasmette.

Sempre accompagnato dal fedele golden retriever Kumash, Federico Quaranta scoprirà in questo viaggio il cuore segreto della Sicilia, tra scenari di sorprendente bellezza e il racconto della straordinaria umanità a cui questa terra ha dato vita.

