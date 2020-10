"Torneremo ad abbracciarci tutti", il messaggio di Ferzan Ozpetek in un video

Il regista Ferzan Ozpetek, nei giorni scorsi, ha postato sul suo profilo Instagram un video che raccoglie gli abbracci più famosi della storia del cinema, della tv e dello sport. Un messaggio di speranza, un invito a resistere in questo periodo in cui il Coronavirus sta mettendo in ginocchio società ed economie.

Un video in pieno stile "Nuovo cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore, con qualche modifica. Al posto della colonna sonora di Ennio Morricone, arrivo il Nessun Dorma di Pucci, i baci - considerati scandalosi nella storia del film di Tornatore e quindi rimossi dalle pellicole proiettate al cinema - sono sostituiti da abbracci.

Scene famose, tratte dalla storia del cinema, della tv e dello sport unite in un collage che termina con una frase di incoraggiamento: "Torneremo ad abbracciarci tutti", scrive Ozpetek. Il video, pubblicato nei giorni scorsi dal regista sui propri account social, è stato immediatamente apprezzato e condiviso da migliaia di persone.

