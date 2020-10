John Lennon avrebbe compiuto 80 anni, esce "Gimme some truth" per celebrarlo

John Lennon avrebbe compiuto oggi 80 anni. Per celebrare l’artista leggendario e iconico esce il cofanetto intitolato "Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes". La raccolta contiene 36 brani su doppio cd, bluray disc audio e un booklet di 124 pagine con foto esclusive. Nato a Liverpool, dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante dei Beatles, dei quali in coppia con Paul McCartney, compose anche la maggior parte delle canzoni.

Con McCartney formò una delle più importanti partnership musicali di successo della storia della musica del ventesimo secolo. E’ il cantautore di maggior successo nella storia delle classifiche inglesi seguito da McCartney. Nel 2002, in un sondaggio della BBC sulle 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi, si è classificato ottavo. Terminata l’esperienza con i Beatles, John Lennon fu anche musicista solista, autore di disegni e testi poetici, nonchè attivista politico e paladino del pacifismo. Questo gli causò problemi con le autorità statunitensi (FBI), che per lungo tempo spiarono tutte le sue attività e quelle della moglie Yoko Ono, considerandolo un sovversivo e rifiutandogli più volte la Green Card.

Fu assassinato a colpi di pistola da un suo stesso fan, Mark David Chapman, la sera dell’8 dicembre 1980 a New York. L'album Imagine (1971) fu il suo disco di maggior successo, soprattutto grazie alla grande notorietà della title track, diventata un inno internazionale del pacifismo. Lennon si sposò due volte: dal primo matrimonio con Cynthia Powell ebbe il figlio Julian, mentre dal secondo matrimonio con l'artista giapponese Yoko Ono nacque il figlio Sean. Entrambi i figli hanno seguito la carriera artistica del padre. Dopo il matrimonio con Yoko, cambiò legalmente il proprio nome in John Winston Ono Lennon.

