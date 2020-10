Topo Gigio torna in tv in versione cartoon, da 60 anni allieta adulti e piccini

Topo Gigio torna in tv in una nuovissima serie in animazione realizzata interamente in Italia. Una grande prima tv per le famiglie italiane, per far conoscere anche ai più piccoli il celebre pupazzo che ha allietato l'infanzia di moltissimi adulti di oggi, in una nuova, smagliante, versione cartoon.

Da lunedì 5 ottobre, tutti i giorni alle ore 18, e dal giorno seguente anche alle 7.10, il topolino più famoso della tv italiana ma non solo, torna in onda su Rai Yoyo.

La serie animata su Topo Gigio, prodotta in animazione 2D fra Milano e Firenze da Topo Gigio Srl e Movimenti Production in collaborazione con Rai Ragazzi, è l’ultimo progetto al quale ha lavorato Maria Perego, la creatrice del celebre personaggio scomparsa lo scorso novembre all’età di 95 anni, che ha partecipato all’ideazione e alla scrittura degli episodi, supervisionando fino all’ultimo la serie.

La nuova serie animata racconta in 52 episodi le avventure quotidiane del primo topolino che vive nel mondo degli umani. Per Topo Gigio ogni cosa è nuova ed interessante, anche una noiosa ricerca sui magneti o un semplice gioco in cortile con i suoi amici Zoe, Bike Bob e il GTeam, il Gigio team. Perché Topo Gigio può sembrare un topolino tranquillo, ma dietro quell'aria dolce si nasconde un dinamico topo pieno d’idee.

Gigio è sempre quello che abbiamo conosciuto in questi oltre 60 anni di vita del personaggio: tenero, simpatico e coccolone. Dal 1959, anno della sua prima apparizione in tv, ha attraversato tutta la storia del piccolo schermo, da “Carosello”, primo pupazzo animato ad apparire nell’indimenticato programma di siparietti e pubblicità, a “Canzonissima”, fino allo “Zecchino d’Oro”, senza contare i successi all’estero. Ospite 94 volte dell’”Ed Sullivan Show”, il più famoso programma degli Stati Uniti, in onda dal 1948 sulla CBS per oltre vent’anni, le sue apparizioni sulle tv di tutto il mondo contano milioni di repliche.

Se l’esordio di Topo Gigio coincide con quello della tv italiana in bianco e nero, simbolo di un’epoca indelebile nei ricordi di chi l’ha vissuta, facendone tuttora un personaggio amatissimo, la sua popolarità prosegue fino ai nostri giorni anche al di fuori dei confini italiani. Basti ricordare che l’Unicef l’ha nominato “Goodwill Ambassador” per la ricostruzione all’indomani del terremoto e dello tsunami del 2011 in Giappone dove Topo Gigio è famosissimo.

«Gigio non finisce con un passato, Gigio avrà un futuro molto importante – disse Maria Perego nell’ultima intervista tv, per il programma “Le Ragazze” di Rai3 in onda appena un mese prima della sua scomparsa – Quanti clic ha in YouTube? Sono 345milioni abbondanti, i mi piace su FaceBook 5 milioni, è un futuro questo. Topo Gigio è un personaggio sprovveduto che piace a ogni tipo di pubblico… un personaggio sempre in bilico fra la fantasia e la realtà».

Questa nuova serie di Topo Gigio non è quindi un’operazione amarcord, ma una serie rivolta ai bambini e alle famiglie di oggi, realizzata tutta in Italia con le migliori tecniche dell’animazione contemporanea.

