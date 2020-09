Venezia 77 verso la premiazione, per l'Italia favorito Pierfrancesco Favino

Cresce l'attesa per la premiazione al Festival del Cinema di Venezia 2020. A poche dalla cerimonia, però, secondo alcuni rumors, i film italiani sarebbero esclusi dal Leone d'oro e dagli altri premi principali.

Qualche speranza, invece, per Pierfrancesco Favino, al quale potrebbe andare la Coppa Volpi maschile per l'interpretazione in "Padrenostro" di Claudio Noce.

Nel 'palmares' ci sarebbero, secondo i rumors dell’ultim'ora, "Nomadland" con Frances McDormand, "Nuevo Orden" del messicano Michel Franco (tra questi due il Leone d’oro) e "Dear Comrades" di Andrei Konchalovsky.

