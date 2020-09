Il regista Emanuele Crialese sceglie Penelope Cruz per la sua Clara, star del set anni '70

Il regista Emanuele Crialese, già acclamato dalla critica per «Respiro», ha scelto Penelope Cruz per interpretare Clara, star del set anni Settanta, nel film italiano «L'immensità». E’ quanto scrive Variety.

Penelope Cruz interpreterà Clara, una madre che è «al centro di questa storia», ha detto Crialese. «L'immensità è la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella Roma degli anni '70. Un mondo sospeso - continua il regista in una dichiarazione - tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia. Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell’incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come Penelope Cruz».

L’immensità è diretto da Crialese e scritto da Emanuele Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni. Prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, in co-produzione con Dimitri Rassam per Chapter 2 e con Warner Bros. Italia che ne curerà anche la distribuzione in Italia.

