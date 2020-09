Scienza, a Palermo il fisico premio Nobel Michel Mayor: domani la conferenza

A Palermo la conferenza del premio Nobel per la Fisica nell’anno 2019 Michel Mayor. "Other worlds in the universe: the quest for Earth Twins and maybe life", è il tema dell'incontro relativo alla possibilità di altre forme di vita nell’Universo.

La conferenza si terrà domani nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’università di Palermo alle 11. Parteciperanno il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, il presidente della Fondazione GAL-Hassin, Giuseppe Mogavero, il direttore dell’Osservatorio Astronomico di Palermo, Fabrizio Bocchino e il direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica - Emilio Segrè di UniPa, Stefania Milioto.

L’incontro, aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili, è rivolto a studenti, dottorandi, componenti della comunità accademica e cittadinanza.

