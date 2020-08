Lampedusa, assegnato il Premio giornalistico "Cristiana Matano": ecco i vincitori

Gustav Hofer (Arte Journal TV) per la stampa estera, Alice Martinelli (Italia1, Le Iene) e Giovanni Verga (L'Eco di Bergamo) per la stampa italiana, e Daniele Puggioni (La Nuova Sardegna), giornalista emergente, sono i vincitori della quinta edizione del Premio giornalistico internazionale «Cristiana Matano», dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Cristiana, napoletana di origine ma palermitana di adozione per anni ha collaborato con il Giornale di Sicilia e con Tgs.

Il tema dell’edizione 2020 era: «Lampedusa, Mediterraneo di pace: occhio del mondo sulla coesistenza fra i popoli». La cerimonia di consegna dei premi giornalistici il 27 settembre, sempre nella Piazza Castello di Lampedusa.

