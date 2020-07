Morto a 76 anni il regista Alan Parker

E’ morto a 76 anni il regista inglese Alan Parker, autore di film come 'Fuga di mezzanottè, 'Saranno famosì, 'Mississippi Burning' e 'The Wall’. Ne ha dato notizia la famiglia.

Il regista è scomparso oggi a Londra dopo una lunga malattia. Nominato per due Oscar e grande protagonista ai Golden Globes e ai Bafta Awards, Parker è stato soprattutto un regista eclettico, multiforme, capace di passare da film musicali come l’iconico «The Wall» dei Pink Floyd, nell’82, all’"Evita» del '96 con Madonna nei panni della carismatica argentina Eva Peron.

Musica e immagini si sono sempre fuse nella regia di Parker che riteneva questa sinergia una cosa «molto potente». Per due volte a un passo dal vincere l’Oscar, il regista britannico dovette cedere l’onore, nel '79, a Michael Cimino con «Il cacciatore» e, dieci anni dopo, nell’89, a Barry Levinson con «Rain Man».

Cinque anni fa aveva annunciato il ritiro. «Ho fatto il regista dall’età di 24 anni - spiegò - ogni giorno è stata una battaglia, ogni giorno è stato complicato, una volta a litigare con il produttore la volta dopo con gli studios. Ma ho imparato in fretta, sono salito sul ring e ho rifilato pugni per tutta la mia vita. Tutti quelli che hanno lavorato con me sanno che ho combattuto perchè alla fine facessimo il film che volevamo fare».

