Palermo, il parco di Villa Tasca apre le porte: open day il 12 luglio

Il conto alla rovescia è partito: mancano pochi giorni all’apertura alla città del Parco di Villa Tasca, l’oasi verde grande 6 ettari che circondano Villa Tasca, dimora storica dei Conti Tasca d’Almerita. In attesa dell’inaugurazione di martedì 14 luglio, il Parco apre le sue porte e si presenta alla città con un Open Day con ingresso gratuito che si svolgerà domenica 12 luglio dalle 9 alle 20, all’interno del grande polmone verde (viale Regione siciliana Sud Est 397).

L’Open Day sarà l’occasione per fare conoscere in anteprima i servizi e le attività che si potranno svolgere all’interno del Parco da martedì 14 luglio in poi. Ci si potrà recare al Parco di Villa Tasca per passeggiare, fare jogging, yoga e altre attività di fitness, o semplicemente per rilassarsi all’ombra dei grandi alberi secolari o nel solarium attrezzato su uno dei prati. Un punto ristoro con cucina e caffetteria, con la possibilità di fare colazione, pranzare o prendere un aperitivo nel verde della tenuta.

Spazio anche ai laboratori per bambini e ai “Campus Natura”, organizzati dalla cooperativa Palma Nana, e ai servizi rivolti ai cani e alle loro famiglie grazie alla collaborazione con l’associazione Doggy Park. All’Open Day di domenica 12 si avrà quindi un assaggio di tutto questo, con la possibilità di prenotare le attività da svolgere all’apertura del Parco.

Ecco nel dettaglio cosa si potrà fare durante l’Open Day.

I laboratori sui diritti naturali dei bambini di Palma Nana

La storica cooperativa palermitana presenterà i “Campi Natura”, proposte settimanali, non residenziali, che si svolgeranno all’interno del Parco di Villa Tasca. Domenica tutti i bambini potranno fare delle esperienze e laboratori in natura condotti dagli educatori di Palma Nana. Per partecipare è necessaria la prenotazione gratuita sul sito bit.ly/OPENDAY_CampoNatura.

Le attività sportive per i cani con Doggy Park

Tante le attività previste dall’associazione Doggy Park per domenica 12 luglio. Si potrà portare il proprio cane, munito di microchip e libretto sanitario, e provare gratuitamente le discipline sportive e cinofile. Gli istruttori di Doggy Park saranno inoltre a disposizione per consulenze, valutazione dei cani e Pet Therapy. Inoltre, durante la giornata si effettuerà inoltre uno sconto del 20% sulla sottoscrizione di qualunque pacchetto.

I biglietti annuali

Da martedì 14 luglio l’accesso al parco avverrà dopo l’acquisto di un biglietto annuale, che può essere effettuato online sul sito parco.villatasca.com dal 13 luglio in poi. I biglietti hanno un costo simbolico, per permettere a tutti di accedere al parco. Per gli adulti il biglietto è di 10 euro all’anno, che diventa 8 euro per gli over 65 e gli studenti dai 18 ai 24 anni, fino ai 3 euro per i minori accompagnati. L’ingresso è gratuito per i disabili e per i bambini dagli 0 ai 4 anni.

