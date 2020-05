Letture ai tempi della pandemia, Gesuino Nemus presenta il suo nuovo libro: l'evento online

In programma domani una nuova puntata di "Libri vs Covid - La lettura ai tempi del virus". Interverrà Gesuino Nemus che parlerà del suo ultimo romanzo "L'eresia del cannonau" Elliot edizioni.

Alle 19, in diretta, sul profilo Instagram della libreria interno95, in collaborazione con Lucialibri.it.

Gesuino Nemus è nato a Jerzu, in Sardegna, nell’entroterra dell’Ogliastra. Il suo romanzo d’esordio, La teologia del cinghiale (Elliot, 2015) ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Selezione Bancarella 2016, il Premio John Fante 2016, il Premio letterario Osilo, il POP16 – Master in Editoria della Fondazione Mondadori ed è stato appena tradotto in Francia (Actes Sud, 2019). Con I bambini sardi non piangono mai (Elliot, 2016) ha vinto il Premio Franco Fedeli Miglior Poliziesco dell’anno. Nel 2017 Elliot ha pubblicato Ora pro loco e nel 2019 Il catechismo della pecora.

