È morto Irrfan Khan, star di Bollywood: girò "The Millionaire" e "Vita di Pi"

L'attore indiano Irrfan Khan è morto a Mumbai a 53 anni.

Amatissimo nel paese natale ma famoso anche all’estero, secondo quanto riporta la stampa indiana combatteva da tempo contro un tumore. Conosciuto nel mondo per le sue interpretazioni in film della regista indiana Mira Nair come Salaam Bombay o The Namesake (Il destino nel nome) ma anche nei famosissimi The Millionaire e Vita di Pi, era apparso per l’ultima volta sul grande schermo nel film Angrezi Medium, poco prima che i cinema chiudessero nell’ambito delle restrizioni che anche in India sono state decise contro la pandemia.

Di poche parole e interprete di personaggi intensi, lascia una moglie e due figli.

