Concerto online per papa Francesco: 36 artisti siciliani si esibiscono nel giorno di Pasqua

Un concerto di Pasqua on line dedicato a Papa Francesco andrà in diretta domenica, giorno di Pasqua, alle 16 dal sito https://concertodipasqua.it e vedrà l'esibizione di 36 artisti siciliani che vivono in diverse località italiane ed hanno registrato all’interno delle loro abitazioni.

Tra di loro musicisti, attori, ballerini e una pittrice che nel corso del Concerto realizzerà un’opera sulla Risurrezione, in diretta, che sarà inviata successivamente a Papa Francesco.

Nell’home del sito è già attivo un countdown che porta all’appuntamento e i nomi dei 36 artisti che daranno vita al concerto. Ad idearlo è stata la pianista Liana D’Angelo.

