"Il fantadisco dei Me contro Te" è l'album più venduto, battuti i brani di Sanremo

Dopo il successo al cinema del film 'La vendetta del Signor S' e in libreria di 'Fantafiabe' e 'Fantalibro' la coppia di youtuber siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio noti come Luì e Sofì o 'Me contro Te', conquista anche la vetta degli album più venduti nella classifica Fimi.

'Il Fantadisco dei Me contro Te' alla prima settimana è spuntato in testa scalzando i lavori discografici degli artisti del Festival di Sanremo.

Luì e Sofì occupano il gradino più alto del podio davanti all’album 'Viceversa' di Francesco Gabbani, altra new entry, e a 'Twerking Queen (El resto es nada)' di Elettra Lamborghini, in classifica da due settimane. Seguono 'Che vita meravigliosa' del trionfatore dell’Ariston Diodato e la compilation di 'Sanremo 2020' che sette giorni fa risultava in vetta. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari, Justin Bibier, Marracash, Tha Supreme e J-Ax.

Per quanto riguarda la classifica settimanale dei singoli digitali, i brani con il maggior numero di download e di ascolti in streaming premium, conserva la vetta la canzone vincitrice a Sanremo 'Fai rumore' di Diodato, ancora davanti a 'Viceversà di Gabbani, 'Ringo Starr' dei Pinguini Tattici Nucleari, 'Me ne frego' di Achille Lauro e 'Musica (e il resto scompare)' di Elettra Lamborghini.

