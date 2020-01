Me contro Te, nuovo record per Luì e Sofì: "La vendetta del signor S" primo video su YouTube

I Me contro Te, ovvero Luì e Sofì, battono un nuovo record. Con un incremento nelle visualizzazioni rispetto alla scorsa settimana che tocca il 37%, pari quasi due milioni e mezzo di click, il duo comico siciliano per bambini con il video de «La vendetta del signor S» è il più cliccato su YouTube. Mentre è stato sbalzato dal podio "Dance Monkey" della giovanissima australiana Tones And I.

In discesa anche Rocco Hunt, J-Ax e i Boomdabash con il video di «Ti volevo dedicare». Per la prima volta fuori dal podio dopo l'estate anche il video «Una volta ancora», tormentone estivo di Fred De Palma e cantato insieme all’attrice spagnola Ana Mena, che troveremo insieme a Ricky sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della serata dei duetti della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sale invece al quinto posto Ultimo con il video di «Tutto questo sei tu». Con un +156% di views saltano dalla posizione 19 alla 6 J-Ax e Max Pezzali con il video de «La mia hit», la canzone che li vede collaborare. Salto ancora più lungo quello dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Shade con il video di «Allora ciao», dalla posizione 33 alla 7, un salto pari al 271% di click in più. Precipitano all’ottavo posto gli exyoutuber Benji&Fede con il tormentone estivo «Dove e quando».

Anche Mahmood perde due posizioni con il video della sua «Barrio» ritrovandosi così al numero nove della classifica. Chiudono la top ten The Black Eyed Peas e la superstar del reggeaton J Balvin con il video di «Ritmo (Bad Boyr For Life)».

