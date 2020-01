Alex Britti torna con un nuovo singolo: con lui anche il rapper Salmo

Esce in radio e su tutte le piattaforme digitali "Brittish", il nuovo singolo di Alex Britti, prodotto da Salmo & Dj Gengis, su etichetta It.Pop (distr Artist First).

"A me la musica piace fatta bene e Salmo - racconta Britti - nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali. Il tutto nasce una sera in Sardegna. Ci siamo incontrati e chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album. Salmo e DJ.Gengis, mentre registravamo continuavano a dirmi "quanto c***o sei Britti", rifacendosi ad una strofa del singolo tormentone "British" della Dark Polo Gang e a qual punto anch’io, ho iniziato a giocare con questa frase".

Continua Britti: "La dicevo ridendo ma con il massimo rispetto della citazione, per me positiva, perchè questo tormentone della D.P.G. li ha portati a diventare un fenomeno anche nel canale sociale . Ad un certo punto Salmo tira fuori un suo beat ed intorno a questo abbiamo iniziato a lavorare ed in tarda serata è nato 'BRITTISH'".

