Salvo La Rosa e Litterio tornano su Tgs

Di nuovo insieme, e a grande richiesta. Ma è anche vero che non si sono mai lasciati: Salvo La Rosa e Litterio non potevano restare troppo a lungo lontano da un palcoscenico, il pubblico li reclama, è orfano di gag, sketch.

Oltre vent'anni da quelle prime puntate che erano diventate un appuntamento fisso per molte famiglie siciliane, ritorna l'«atroce» (lo dicono loro…) coppia e si sistema comodamente nel salotto buono. Innanzitutto di casa La Rosa dove il buon Enrico Guarneri si presenterà ogni sera per un bel po' di giorni.

Un escamotage ben riuscito - non è dato sapere se si fermerà anche a cena … - che darà il la ai due artisti per recuperare la formula dell'intrattenimento elegante, e della ribalta di spettacolo. Prima in tv e poi in teatro.

Intanto le prime «avventure» salottiere hanno una data: dal 24 al 27 febbraio al Teatro ABC di Catania, saranno registrate le prime puntate dello show «Di nuovo insieme» che poi andranno in onda su Tgs ed Rtp dal 10 marzo: tre serate a settimana, ogni martedì, mercoledì e la domenica; alle 2140 con replica alle 23.30.

«Racconteremo i momenti più belli della nostra avventura, marchiata La Rosa e Litterio - spiega Salvo La Rosa -. Ogni sera io aprirò il mio salotto ad Enrico e lui, ospite graditissimo, ripercorrerà con me quello che abbiamo fatto in vent'anni e passa di lavoro».

Da oggi si può anche telefonare per partecipare live alle registrazioni: per prenotarsi (ingresso libero) si può chiamare da martedì a sabato, dalle 16 alle 18, al numero 351.9246282.

La regia sarà di Natale Zennaro, l'assistenza tecnica di Videobank; stesso gruppo logistico anche per le prossime puntate della grande avventura di Tgs ed Rtp in giro per raccontare le manifestazioni più seguite dell'Isola e non solo.

Prossimo appuntamento, la festa di sant'Agata a Catania dal 3 al 5 febbraio. Salvo La Rosa racconterà la patrona lungo tre dirette, che l'anno scorso hanno ottenuto ascolti straordinari. E siccome lui è uno e trino, subito dopo volerà a Sanremo, sempre per Tgs ed Rgs: la lunga maratona per raccontare il festival inizierà anch'essa il 3 febbraio con Marina Mistretta che lascerà poi il testimone a Salvo La Rosa dal 6 al 9.

E ritorniamo allo spettacolo: da aprile, partirà la tournée teatrale, per il momento una ventina di date srotolate in tutta la Sicilia, fino a maggio. «Io sono l'altro 2.0», il signor La Rosa con Litterio sul palcoscenico e bisogna stare sul serio «attenti a quei due», con qualche irruzione «autorizzata» di amici, artisti, attori, comici e cantanti. Enrico Guarneri è reduce dal grande successo di «Mastro don Gesualdo», diretto da Guglielmo Ferro, che approderà al Teatro Al Massimo di Palermo a metà aprile; e nel frattempo, sta provando il «Liolà» che debutterà a breve.

© Riproduzione riservata