Teatro, aperte le selezioni per drammaturghi e registi under 35

È aperta la selezione rivolta a operatori teatrali, drammaturghi e registi con età inferiore ai 35 anni finalizzata al prosieguo del progetto Beyond the sud che vede l’omonima Ats – costituita dal Teatro della Città srl – Centro di Produzione Teatrale (capofila), Teatro Libero Palermo Centro di Produzione Teatrale (partner), Scena Verticale (partner, Castrovillari), Teatro di Sardegna Teatro di Rilevante Interesse Culturale (partner, Cagliari), Nuovo Teatro Sanità (partenr, Napoli), a seguito dell’aggiudicazione del Bando “Boarding pass plus” per il secondo anno consecutivo, promosso dal MIBACT – promuovere nuovi modelli di gestione e produzione delle imprese culturali italiane in ambito internazionale, e specificatamente nel Latino America, e nel contempo favorire lo sviluppo di carriere di giovani artisti e operatori under35 in un contesto internazionale.

Per il secondo anno il progetto ha individuato come partner internazionali i seguenti organismi in Argentina, Cile e Uruguay: Centro culturale San Martín (Buenos Aires), IIC Istituto Italiano di Cultura (Buenos Aires), Teatro Coliseo (Buenos Aires), Instituto de Artes Mauricio Kagel – Universidad Nacional de San Martin (Buenos Aires); Fundacion Teatro a Mil (Santiago, Cile), Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE, Montevideo, Uruguay).

L’avviso di selezione, la cui scadenza è fissata per il 3 febbraio, seguendo l’obiettivo di mettere in relazione operatori, drammaturghi e registi, per la realizzazione di processi di ricerca e arricchimento dei percorsi professionali, è rivolto a under35 di nazionalità italiana, Ue o dei paesi latinoamericani coinvolti, che vogliano prendere parte a residenze e laboratori gratuiti di ricerca e confronto allo scopo di confrontarsi sulle metodologie di lavoro e a cooperare in un progetto organico. Durante le attività e i periodi di residenza, saranno approfondite le differenze e le analogie tra la nuova drammaturgia europea e latino americana. Si analizzeranno, inoltre, le strategie dei modelli di produzione internazionale, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi, ai modelli economici al fine di stimolare la mobilità degli artisti e la circolazione delle opere.

Maggiori info, e per scaricare l’avviso di selezione, sul sito: www.teatroliberopalermo.it .

