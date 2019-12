Da Fabio Volo a Camilleri, la classifica dei libri più venduti per Natale

Una classifica svela i libri che stanno avendo maggiore successo nelle librerie italiane in questo periodo di acquisti natalizi.

Il libro più venduto del mese "La misura del tempo" di Gianrico Carofiglio che narra la vicenda giudiziaria di Lorenza e Guido, amici di vecchia data che ora si incontrano dopo tantissimi anni di completo silenzio.

Al secondo posto c'è "Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone", di Maurizio De Giovanni. Si tratta di un nuovo caso per Lojacono e i suoi che trovano il cadavere di una donna in una grotta, nuda e con un vestito da sposa.

"La vita bugiarda degli adulti" di Elena Ferrante conquista il terzo posto. A fare da sfondo la città di Napoli dove Giovanna ascolta per caso una conversazione tra i genitori in cui il padre afferma che sta diventando brutta come la zia Vittoria.

Si piazza al quarto posto Donato Carrisi con "La casa delle voci". Il libro racconta la storia di Pietro, uno psicologo che scava nel passato di persone che per un trauma hanno dimenticato completamente un avvenimento.

In quinta posizione c'è Allende e il suo "Lungo petalo di mare", che racconta la storia di una coppia in fuga.

Entra in classifica anche Fabio Volo, sesto posto per lui, con il libro "Una gran voglia di vivere".

Settimo posto per l’opera di Stefania Auci, "I leoni di Sicilia". Il libro racconta l’avventura dei Florio.

Ottavo posto per il giovane duo di youtuber Me Contro Te, con "Le fantafiabe di Luì e Sofì". Il nuovo libro di Bruno Vespa invece si piazza al nono posto, e si intitola "Perché l’Italia diventò fascista". Un romanzo storico per il giornalista, che cerca di spiegare ciò che avvenne in Italia durante l'ascesa di Mussolini.

In ultima posizione c'è invece l'opera postuma di Andrea Camilleri, "Autodifesa di Caino".

